Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

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В понедельник Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника. Однако позднее генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBOFC) Роберт Смит заявил, что боксер не сможет возобновить карьеру в мае, так как в настоящее время он отстранен из-за нарушений антидопинговых правил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I will be boxing on a BUI boxing Licance from now on, want nothing more to do with BBOC, all they do is fine me anyways, boom ?</p>— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/839119171287920640">7 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я буду боксировать по лицензии ирландского союза, не хочу иметь ничего общего с BBBOFC», — написал Фьюри.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).