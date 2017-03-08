Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
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В понедельник Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника. Однако позднее генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBOFC) Роберт Смит заявил, что боксер не сможет возобновить карьеру в мае, так как в настоящее время он отстранен
«Я буду боксировать по лицензии ирландского союза, не хочу иметь ничего общего с BBBOFC», — написал Фьюри.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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