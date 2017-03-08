Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29007232/
8 марта 2017, 11:11 | Бокс | ТАСС

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

В понедельник Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая отметив что ведутся поиски соперника. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника. Однако позднее генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBOFC) Роберт Смит заявил, что боксер не сможет возобновить карьеру в мае, так как в настоящее время он отстранен из-за нарушений антидопинговых правил.

«Я буду боксировать по лицензии ирландского союза, не хочу иметь ничего общего с BBBOFC», — написал Фьюри.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Вратарь "Коламбуса" Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

Зидан: "Реал" показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против "Наполи"