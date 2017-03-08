Нонито Донэр прекратил сотрудничество с Top Rank
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэр больше не сотрудничает с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank.
На данный момент филиппинец пребывает в статусе свободного агента.
«Нонито — свободный агент, мы больше не находимся на контракте у Top Rank», — сообщила жена Донэра Рэйчел в интервью BoxingScene.
Контракт с Top Rank Донэр подписал в 2008 году после прекращения сотрудничества с Гэри Шоу. В 2015 году филлипинец продлил контракт с американской компанией.
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