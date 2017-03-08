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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007216/
8 марта 2017, 11:06 | Бокс | Чемпионат.com

Нонито Донэр прекратил сотрудничество с Top Rank

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэр больше не сотрудничает с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank.

На данный момент филиппинец пребывает в статусе свободного агента.

«Нонито — свободный агент, мы больше не находимся на контракте у Top Rank», — сообщила жена Донэра Рэйчел в интервью BoxingScene.

Контракт с Top Rank Донэр подписал в 2008 году после прекращения сотрудничества с Гэри Шоу. В 2015 году филлипинец продлил контракт с американской компанией.
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Новости Бокса

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
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