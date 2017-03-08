Боб Арум: Амир не будет следующим соперником Пакьяо. Этому варианту крышка

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«Это поминальный кадиш по сделке в ОАЭ, — коротко и ясно сказал он. — Все, этому варианту крышка. Сейчас я разговариваю с Мэнни о другом предложении с другим боем, не Ханом. Амир не будет следующим соперником Пакьяо», — приводит слова Арума vRINGe.com со ссылкой на ESPN.

Чтобы вариант с Ханом в ОАЭ можно было разрабатывать, по словам Арума, нужно было достать по меньшей мере 38 миллионов долларов.

Тем временем в Австралии полны оптимизма. Тамошний проспект Джефф Хорн (16−0−1, 11 КО), которому сначала пообещали бой с филиппинцем на 23 апреля, а затем попытались с ним «прокатить», обратившись в сторону Хана, считает, что местные спонсоры все еще готовы поделиться средствами для организации поединка.

«Да, я думаю, деньги найдем, — сказал он Fightnews.com. — Вряд ли правительство будет ждать все время, но пока, думаю, это возможно. Но часики тикают, да».

Напомним, что Мэнни Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), шесть поражений и две ничьи. У Амира Хана в послужном списке 31 победа (19 нокаутом) и четыре поражения.