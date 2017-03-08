Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29007024/
8 марта 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали, почему Мэйвезер желает победы Канело в возможном бою с Головкиным

Сайт Givemesport.com прокомментировал недавние слова Флойда Мэйвезера-младшего о том, что победителем боя Геннадий Головкин — Сауль Альварес он хотел бы видеть мексиканского боксера, сообщает Sports.kz.

Сайт Givemesport.com прокомментировал недавние слова <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> о том что победителем боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес он хотел бы видеть мексиканского боксера сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Очевидная причина того, почему Мэйвезер хочет победы Канело — чтобы повысить значимость своей победы над ним в 2013 году, когда он выиграл решение судей. На сегодняшний день то поражение — единственное в профессиональной карьере Альвареса. Если Головкин проиграет, то уже не будет в статусе непобежденного боксера, а поэтому не сможет претендовать на звание одного из лучших боксеров всех времен. Сейчас Головкин всего в тринадцати победах позади Мэйвезера — 36−0 против 49−0», — пишет издание.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Почему бой Головкина с Бруком не может быть примером для Джейкобса

СМИ показали видео тренировки 19-летнего Головкина

Шарипову признали самой красивой девушкой-боксером в истории