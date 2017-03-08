СМИ рассказали, почему Мэйвезер желает победы Канело в возможном бою с Головкиным

«Очевидная причина того, почему Мэйвезер хочет победы Канело — чтобы повысить значимость своей победы над ним в 2013 году, когда он выиграл решение судей. На сегодняшний день то поражение — единственное в профессиональной карьере Альвареса. Если Головкин проиграет, то уже не будет в статусе непобежденного боксера, а поэтому не сможет претендовать на звание одного из лучших боксеров всех времен. Сейчас Головкин всего в тринадцати победах позади Мэйвезера — 36−0 против 49−0», — пишет издание.