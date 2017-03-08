Том Леффлер: Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой
Ранее СМИ сообщили, будто бы 10 июня в Казахстане должен состояться объединительный поединок лидера среднего веса Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с обладателем недостающего в его коллекции пояса WBO Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). В компании K2 Promotions о таком и слыхом не слыхивали.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Никакой договоренности нет, — ответил промоутер GGG Том Леффлер на соответствующий вопрос. — Все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе. И да, это моя работа — подыскивать соперников, так как найти для Геннадия соперников крайне сложно, однако у нас нет никакой договорённости с командой Сондерса. Если такая возможность появится, или возможность боя с “Канело”, то Геннадий всегда готов».
«План таков: если 18 марта все пройдет хорошо, следующий бой провести против наилучшего из доступных соперников, неважно, кто захочет выйти с ним в ринг. Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой.
Отметим, что ближайший бой Геннадий Головкин проведет против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter