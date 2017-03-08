Том Леффлер: Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой

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«Никакой договоренности нет, — ответил промоутер GGG Том Леффлер на соответствующий вопрос. — Все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе. И да, это моя работа — подыскивать соперников, так как найти для Геннадия соперников крайне сложно, однако у нас нет никакой договорённости с командой Сондерса. Если такая возможность появится, или возможность боя с “Канело”, то Геннадий всегда готов».

«План таков: если 18 марта все пройдет хорошо, следующий бой провести против наилучшего из доступных соперников, неважно, кто захочет выйти с ним в ринг. Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой. Мы-то знает, как все было в случаях с “Канело”, Юбенком или Сондерсом. Только один Брук подписался», — приводит слова Леффлера vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.