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https://sport.mail.ru/news/boxing/29006972/
8 марта 2017, 10:31 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер: Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой

Ранее СМИ сообщили, будто бы 10 июня в Казахстане должен состояться объединительный поединок лидера среднего веса Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с обладателем недостающего в его коллекции пояса WBO Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). В компании K2 Promotions о таком и слыхом не слыхивали.

По мнению промоутера найти казахстанцу достойного соперника непросто. Увеличить
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«Никакой договоренности нет, — ответил промоутер GGG Том Леффлер на соответствующий вопрос. — Все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе. И да, это моя работа — подыскивать соперников, так как найти для Геннадия соперников крайне сложно, однако у нас нет никакой договорённости с командой Сондерса. Если такая возможность появится, или возможность боя с “Канело”, то Геннадий всегда готов».

«План таков: если 18 марта все пройдет хорошо, следующий бой провести против наилучшего из доступных соперников, неважно, кто захочет выйти с ним в ринг. Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой. Мы-то знает, как все было в случаях с “Канело”, Юбенком или Сондерсом. Только один Брук подписался», — приводит слова Леффлера vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.

Отметим, что ближайший бой Геннадий Головкин проведет против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
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