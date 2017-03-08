Что Головкин сказал Чоколатито на первой тренировке

— Когда я пришел на первую тренировку, Головкин сказал мне: «Сюда приходили многие — большинство бойцов не могли выдержать это». Вообще, первая тренировка далась мне нелегко — на высоте 7000 футов было холодно, я устал, — сказал Гонсалес.



— Чоколатито? Он отличный парень, очень усердно работает на тренировках. Мне нравится его стиль. Вообще, я смотрю на него как в зеркало — маленький, но сильный боец, быстрый, — сказал Головкин.



18 марта Головкин и Чоколатито выступят в рамках одного вечера бокса в Нью-Йорке: соперником Геннадия по главному бою будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), а Гонсалес встретится в андеркарде с боксером из Таиланда Висаксилом Вангиком (41−4−1, 38 КО).