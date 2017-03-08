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https://sport.mail.ru/news/boxing/29006950/
8 марта 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Что Головкин сказал Чоколатито на первой тренировке

Никарагуанский боксер Роман Гонсалес «Чоколатито» (46−0, 38 КО) в интервью HBO рассказал о разговоре с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) на их первой совместной тренировке, сообщает Sports.kz.

Никарагуанский боксер Роман Гонсалес Чоколатито (46−0 38 КО) в интервью HBO рассказал о разговоре с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) на их первой совместной тренировке сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Когда я пришел на первую тренировку, Головкин сказал мне: «Сюда приходили многие — большинство бойцов не могли выдержать это». Вообще, первая тренировка далась мне нелегко — на высоте 7000 футов было холодно, я устал, — сказал Гонсалес.

— Чоколатито? Он отличный парень, очень усердно работает на тренировках. Мне нравится его стиль. Вообще, я смотрю на него как в зеркало — маленький, но сильный боец, быстрый, — сказал Головкин.

18 марта Головкин и Чоколатито выступят в рамках одного вечера бокса в Нью-Йорке: соперником Геннадия по главному бою будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), а Гонсалес встретится в андеркарде с боксером из Таиланда Висаксилом Вангиком (41−4−1, 38 КО).

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Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
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