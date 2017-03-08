Боксер Шейн Мосли заявил, что не собирается заканчивать карьеру в 45 лет

Ближайший поединок Мосли проведет 5 мая в Екатеринбурге против россиянина Магомеда Курбанова.

«Пока я отлично себя чувствую и не собираюсь заканчивать, — сказал Мосли. — Не знаю, сколько еще смогу провести боев, но в мае точно не завершу карьеру. Бокс — это вся моя жизнь».

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и провел переговоры о поединке с двумя чемпионами мира, но оба отказались. После этого американец уступил россиянину Давиду Аванесяну.

В послужном списке 45-летнего американца 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.