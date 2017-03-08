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https://sport.mail.ru/news/boxing/29006748/
8 марта 2017, 9:40 | Бокс | ТАСС

Боксер Шейн Мосли заявил, что не собирается заканчивать карьеру в 45 лет

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Шейн Мосли не собирается в ближайшее время завершать карьеру. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ближайший поединок Мосли проведет 5 мая в Екатеринбурге против россиянина Магомеда Курбанова.

«Пока я отлично себя чувствую и не собираюсь заканчивать, — сказал Мосли. — Не знаю, сколько еще смогу провести боев, но в мае точно не завершу карьеру. Бокс — это вся моя жизнь».

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и провел переговоры о поединке с двумя чемпионами мира, но оба отказались. После этого американец уступил россиянину Давиду Аванесяну.

В послужном списке 45-летнего американца 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.
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