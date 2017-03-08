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https://sport.mail.ru/news/boxing/29006517/
8 марта 2017, 9:25 | Бокс | ТАСС

WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может оспорить санкции со стороны Всемирного боксерского совета (WBC) при предварительном уведомлении организации о сути претензий. Об этом ТАСС заявил председатель правовой комиссии WBC Альберто Леон.

<em>МОСКВА 8 марта. /ТАСС/.</em> Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> может оспорить санкции со стороны Всемирного боксерского совета (WBC) при предварительном уведомлении организации о сути претензий. Об этом ТАСС заявил председатель правовой комиссии WBC <span class=error>Альберто</span> <span class=error>Леон</span>. Увеличить
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«Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тысяч. Решение связано с положительной допинг-пробой, содержащей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Сообщается, что WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг, будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.
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МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Не исключено, что в деле об отстранении провалившего допинг-тест российского боксера Александра Поветкина имеет место политика, заявил агентству «Р-Спорт» экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Юрий Арбачаков.
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WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

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