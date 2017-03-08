WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

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«Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тысяч. Решение связано с положительной допинг-пробой, содержащей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.