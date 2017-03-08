WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может оспорить санкции со стороны Всемирного боксерского совета (WBC) при предварительном уведомлении организации о сути претензий. Об этом ТАСС заявил председатель правовой комиссии WBC Альберто Леон.
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«Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами», — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тысяч. Решение связано с положительной
Сообщается, что WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг, будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его
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