Казахстанский боксер Али Ахмедов вылетел на бой с Патриком Менди в Польшу
Казахстанский боксер Али Ахмедов свой следующий бой проведет в Варшаве, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Подготовка окончена, вылетаю на бой в Польшу. Бой состоится 11 марта! Спасибо всем за поддержку!», — на своей странице в Instagram написал Ахмедов.
Отметим, что соперником казахстанца будет Патрик Менди из Гамбии, занимающий 50-е место в мировом рейтинге. В свое время Менди завершил вничью противостояние с россиянином Дмитрием Чудиновым. Предстоящий бой в Варшаве будет состоять из восьми раундов.
Напомним, на счету 21-летнего казахстанского полутяжеловеса Али Ахмедова пять профессиональных боев — четыре досрочные победы.
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