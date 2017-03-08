Вышло новое видеопревью к бою Головкин — Джейкобс
Считанные дни остались до боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). К данному событию приурочено очередное видеопревью.
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Видимо, что-то случилось...
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В нем рассказывается о подготовке боксеров к очному противостоянию, а также приводятся их лучшие поединки. Впрочем, смотрите сами.
Добавим лишь, что титульный поединок пройдет в
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