Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29005916/
8 марта 2017, 9:50 | Бокс | Vesti.kz

Вышло новое видеопревью к бою Головкин — Джейкобс

Считанные дни остались до боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). К данному событию приурочено очередное видеопревью.

Поединок пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В нем рассказывается о подготовке боксеров к очному противостоянию, а также приводятся их лучшие поединки. Впрочем, смотрите сами.

Добавим лишь, что титульный поединок пройдет в нью-йоркском Madison Square Garden 18 марта. Букмекеры поделились прогнозом на количество раундов в этом бою, а Джейкобс признался, что, несмотря на статус аутсайдера, он не боится соперника.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Амир не будет следующим соперником Пакьяо. Этому варианту крышка - Боб Арум

Многие говорят о Головкине, но единицы готовы подписать контракт на бой - Том Леффлер

Прямые трансляции матчей первого тура КПЛ