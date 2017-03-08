Хэй рассчитывает вернуться через 6−9 месяцев

По словам британца, несмотря на перенесённую операцию на ахилловом сухожилии, он вернется в ринг менее чем через год.



«Если Беллью (29−2−1, 19 КО) уйдёт из бокса, чего я надеюсь не произойдёт, мне придётся принять это. Потом я буду искать возможность бросить вызов в супертяжелом весе, чтобы побороться за титул. Возможно он сейчас рассуждает о том, что лучше всего уйти на пике.



Что касается операции, то врачи говорят, что всё прошло нормально. Многие спортсмены с именами проходили через неё, и возвращались через 6−9 месяцев. Не знаю, почему со мной должно быть не так. В тот момент когда я получил эту травму, мне показалось, что моя нога попала в капкан. Я посмотрел на неё, и понял, что не могу её контролировать», — рассказал Хэй SkySports.