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https://sport.mail.ru/news/boxing/29005335/
8 марта 2017, 13:39 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй рассчитывает вернуться через 6−9 месяцев

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28−3, 26 КО), не намерен завершать карьеру.

По словам британца, несмотря на перенесённую операцию на ахилловом сухожилии, он вернется в ринг менее чем через год.

«Если Беллью (29−2−1, 19 КО) уйдёт из бокса, чего я надеюсь не произойдёт, мне придётся принять это. Потом я буду искать возможность бросить вызов в супертяжелом весе, чтобы побороться за титул. Возможно он сейчас рассуждает о том, что лучше всего уйти на пике.

Что касается операции, то врачи говорят, что всё прошло нормально. Многие спортсмены с именами проходили через неё, и возвращались через 6−9 месяцев. Не знаю, почему со мной должно быть не так. В тот момент когда я получил эту травму, мне показалось, что моя нога попала в капкан. Я посмотрел на неё, и понял, что не могу её контролировать», — рассказал Хэй SkySports.
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