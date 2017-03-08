Кличко признался в одержимости боем с Джошуа

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«В этом бою я аутсайдер, и мне это интересно. Я не был в такой ситуации очень давно. Я чувствую себя молодым и бросил вызов. Я хочу покинуть ринг чемпионом и победителем — это моя одержимость. Я одержим этим», — заявил спортсмен.

Поединок между Кличко и Джошуа намечен на 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону — титул чемпиона мира IBF, которым владеет Джошуа, и вакантное звание суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В середине января сообщалось, что на этот бой было куплено более 80 тысяч билетов, таким образом, продажи побили кассовый рекорд «Уэмбли» среди боксерских матчей.

Британец — золотой медалист Олимпиады-2012, в его активе 18 побед в 18 боях (все нокаутами). Украинец — победитель ОИ-1996, за профессиональную карьеру она одерживал верх 64 раза (53 нокаута) и потерпел четыре поражения.