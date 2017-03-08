Мейвезер: Сегодня подпишу контракт на бой с Макгрегором

«Конор Макгрегор просто не хочет драться. Если он хочет нашего боя, то пусть просто подпишет контракт. Это именно то, что я собираюсь сделать сегодня. Я подпишу контракт, а потом отправлю его по факсу Конору, после чего посмотрю, подпишет ли он его.



Пока он только постоянно лает, как только он подпишет контракт, у него появится шанс укусить. Сейчас он только зарабатывает славу на моём имени. То же самое в своё время сделал Пакьяо. Прекратите делать это дерьмо», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.