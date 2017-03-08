Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29004785/
8 марта 2017, 10:01 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер: Сегодня подпишу контракт на бой с Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пообещал сегодня подписать контракт на бой с Конором Макгрегором.

«Конор Макгрегор просто не хочет драться. Если он хочет нашего боя, то пусть просто подпишет контракт. Это именно то, что я собираюсь сделать сегодня. Я подпишу контракт, а потом отправлю его по факсу Конору, после чего посмотрю, подпишет ли он его.

Пока он только постоянно лает, как только он подпишет контракт, у него появится шанс укусить. Сейчас он только зарабатывает славу на моём имени. То же самое в своё время сделал Пакьяо. Прекратите делать это дерьмо», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

Фьюри будет проводить поединки по лицензии Боксерского союза Ирландии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»