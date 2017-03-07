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https://sport.mail.ru/news/boxing/29001541/
7 марта 2017, 16:49 | Бокс | Р-Спорт

Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри вопреки его словам все еще не имеет права боксировать

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри, несмотря на его заявление о возвращении на ринг в мае, все еще не имеет права боксировать, заявил генеральный секретарь Британского боксерского совета (BBBofC) Роберт Смит.

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

В конце сентября-начале октября 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. BBBofC 13 октября временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования. В понедельник Фьюри написал в своем микроблоге в Twitter, что вернется на ринг 13 мая и что ведется работа над поиском соперника.

«Тайсон Фьюри все еще дисквалифицирован. У Фьюри много проблем, с которыми ему нужно разобраться перед тем, как он сможет хотя бы подумать о том, чтобы вернуться на ринг. У него есть проблемы по линии антидопинга и другие медицинские проблемы. У нас с ним не было никаких контактов. Если он захочет боксировать, он должен будет связаться с нами. Он этого не делал, и поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать», — сказал Смит, которого цитирует talksport.com.
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Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри отстранен и не может вернуться на ринг в мае. Об этом заявил генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBC) Роберт Смит, чьи слова приводит портал Talk sport.
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