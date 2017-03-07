Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри вопреки его словам все еще не имеет права боксировать
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри, несмотря на его заявление о возвращении на ринг в мае, все еще не имеет права боксировать, заявил генеральный секретарь Британского боксерского совета (BBBofC) Роберт Смит.
Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.
В конце
«Тайсон Фьюри все еще дисквалифицирован. У Фьюри много проблем, с которыми ему нужно разобраться перед тем, как он сможет хотя бы подумать о том, чтобы вернуться на ринг. У него есть проблемы по линии антидопинга и другие медицинские проблемы. У нас с ним не было никаких контактов. Если он захочет боксировать, он должен будет связаться с нами. Он этого не делал, и поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать», — сказал Смит, которого цитирует talksport.com.
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