Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри вопреки его словам все еще не имеет права боксировать

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

В конце сентября-начале октября 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. BBBofC 13 октября временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования. В понедельник Фьюри написал в своем микроблоге в Twitter, что вернется на ринг 13 мая и что ведется работа над поиском соперника.

«Тайсон Фьюри все еще дисквалифицирован. У Фьюри много проблем, с которыми ему нужно разобраться перед тем, как он сможет хотя бы подумать о том, чтобы вернуться на ринг. У него есть проблемы по линии антидопинга и другие медицинские проблемы. У нас с ним не было никаких контактов. Если он захочет боксировать, он должен будет связаться с нами. Он этого не делал, и поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать», — сказал Смит, которого цитирует talksport.com.