Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри отстранен и не может вернуться на ринг в мае. Об этом заявил генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBC) Роберт Смит, чьи слова приводит портал Talk sport.
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В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника.
«Тайсон Фьюри отстранен, он не может вернуться на ринг в мае, — сказал Смит. — Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и другие медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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