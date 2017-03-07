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https://sport.mail.ru/news/boxing/29000447/
7 марта 2017, 15:41 | Бокс | ТАСС

Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри отстранен и не может вернуться на ринг в мае. Об этом заявил генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBC) Роберт Смит, чьи слова приводит портал Talk sport.

В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг. Увеличить
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В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника.

«Тайсон Фьюри отстранен, он не может вернуться на ринг в мае, — сказал Смит. — Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и другие медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри вопреки его словам все еще не имеет права боксировать

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри, несмотря на его заявление о возвращении на ринг в мае, все еще не имеет права боксировать, заявил генеральный секретарь Британского боксерского совета (BBBofC) Роберт Смит.
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