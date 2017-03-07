Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

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В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника.

«Тайсон Фьюри отстранен, он не может вернуться на ринг в мае, — сказал Смит. — Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и другие медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).