Российский боксер Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая

В понедельник Фьюри объявил о возобновлении карьеры и проведении боя 13 мая.

«Мы начали переговоры о бое», — сказал Хрюнов. Ранее он сообщал о том, что россиянин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка Шеннон Бриггс — Фрес Окендо.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля прошлого года, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

На счету 40-летнего Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. 28-летний Фьюри не знает поражений в карьере — 25 побед (18 нокаутом).