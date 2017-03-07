Российский боксер Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Устинов ведет переговоры о проведении 13 мая поединка с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Об этом ТАСС сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.
В понедельник Фьюри объявил о возобновлении карьеры и проведении боя 13 мая.
«Мы начали переговоры о бое», — сказал Хрюнов. Ранее он сообщал о том, что россиянин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка Шеннон Бриггс — Фрес Окендо.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
На счету 40-летнего Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. 28-летний Фьюри не знает поражений в карьере — 25 побед (18 нокаутом).
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