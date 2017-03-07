Легендарный комментатор: Джейкобс вполне может преподнести сюрприз, поэтому Головкину не нужно шутить с ним
Американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шеридан в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих ожиданиях от поединка чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и «регулярного» чемпиона WBA американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
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— Я с нетерпением жду восхитительного противостояния двух нокаутеров Джейкобса и Головкина. Меня все время спрашивают о том, в каком раунде Головкин выиграет. Не стану спешить с доводами, американский боксер вполне может преподнести сюрприз. Несомненно, я считаю главным фаворитом GGG, однако шансы есть и у Дэниэла. В любом случае это будет большой бой и серьезное испытание для Головкина, поэтому ему не нужно шутить с Джейкобсом, — отметил Шеридан.
— Что вы можете сказать о возможном поединке Головкина с «Канело»?
— Поединок Головкина с Альваресом стал бы самым ярким событием года. Уверен, что он состоится в этом году. Это будет битва двух равных соперников, и я с удовольствием буду наблюдать за этим зрелищем.
— Вы планируете посетить конференцию WBC в Астане?
— Я с удовольствием посещу конференцию WBC в Астане. Мне нравится в вашей стране, в Казахстане очень гостеприимный народ.
72-летний Шеридан введен в Зал славы мирового бокса. В телеэфире он отработал более десяти тысяч часов, комментируя бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Леннокс Льюис, Бернард Хопкинс и других. В октябре Шеридан посетил Казахстан, побывав на вечере бокса с участием Каната Ислама в Алматы.
Добавим, что промоутер Головкина Том Лефлер высоко оценил шансы на проведение поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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