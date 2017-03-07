Исламу подарили скакуна и чапан в Талдыкоргане

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В ходе встречи аксакалы области дали ему свое благословение. А жители Талдыкоргана подарили ему чапан и скакуна.

«Благодарю вас за уважение и честь, которую вы мне оказываете. Впереди очень много сражений, я постараюсь, чтобы флаг Казахстана поднимался не раз на спортивном поприще», — сказал он.

Напомним, 18 февраля Канат Ислам в США встречался с бразильским боксером Робсоном Ассисом, в котором он нокаутировал соперника в первом раунде.

Российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких, как Сауль Альварес или чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Эрисланди Лара.

Ранее Канат Ислам анонсировал свой бой в рамках EXPO в Астане.