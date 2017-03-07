Казахстанский нокаутер Али Ахмедов объяснил ситуацию с ошибками в его соперниках

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— Али, ранее появилось сообщение, что у Вас сменился соперник. Пишут, что Патрик Менди из Гамбии снялся с боя.

— Нет, бой будет с Патриком Менди. Изначально планировалось, что соперником будет аргентинец Матео Верон, но потом появился вариант с Менди, у которого рейтинг повыше. И мы выбрали его. Но поляки «поставили», что бой будет с Вероном. Ближе к бою эту информацию изменят.

— То есть, все в силе? Соперник — Патрик Менди? Это ошибка, что пишут?

— Да. Я уже договор на бой с Менди заключил. Билеты купил.

— Со стороны Менди или организаторов изменений не было?

— Нет, поединок будет с Патриком Менди.

Напомним, на счету 21-летнего казахстанского полутяжеловеса Али Ахмедова пять профессиональных боев — четыре досрочные победы. Ранее он рассказал о своем шестом сопернике, имеющего за плечами бои с опытными оппонентами.