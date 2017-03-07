Казахстанский нокаутер Али Ахмедов объяснил ситуацию с ошибками в его соперниках
Казахстанский
боксер-профессионал Али Ахмедов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что ему ошибочно в соперники приписали аргентинца Матео Дамиана Верона.
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Видимо, что-то случилось...
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— Али, ранее появилось сообщение, что у Вас сменился соперник. Пишут, что Патрик Менди из Гамбии снялся с боя.
— Нет, бой будет с Патриком Менди. Изначально планировалось, что соперником будет аргентинец Матео Верон, но потом появился вариант с Менди, у которого рейтинг повыше. И мы выбрали его. Но поляки «поставили», что бой будет с Вероном. Ближе к бою эту информацию изменят.
— То есть, все в силе? Соперник — Патрик Менди? Это ошибка, что пишут?
— Да. Я уже договор на бой с Менди заключил. Билеты купил.
— Со стороны Менди или организаторов изменений не было?
— Нет, поединок будет с Патриком Менди.
Напомним, на счету 21-летнего казахстанского полутяжеловеса Али Ахмедова пять профессиональных боев — четыре досрочные победы. Ранее он рассказал о своем шестом сопернике, имеющего за плечами бои с опытными оппонентами.
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