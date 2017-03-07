Белорусские боксеры уступили соперникам из Польши в матчевой встрече
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры уступили соперникам из Польши в матчевой встрече, которая завершилась в
Островце-Свентокшиском со счетом 10:14, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации бокса.
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В рядах белорусской дружины победу отпраздновали Сергей Лобан (52 кг), Евгений Шабельник (60 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Андрей Михайлов (75 кг) и Александр Калеев (+91 кг).
Федерации бокса Беларуси и Польши в ходе турнира также подписали договор о сотрудничестве.
«Турнир стал отличной возможностью для наших молодых атлетов, которые еще только делают первые шаги во взрослом жестком и мужественном спорте. Польские боксеры на данный момент, не являются законодателями мод в Европе, но обладают хорошей школой, и обмен опытом с соседями нам необходим», — отметил председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.
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