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https://sport.mail.ru/news/boxing/28995812/
7 марта 2017, 10:37 | Бокс | БЕЛТА

Белорусские боксеры уступили соперникам из Польши в матчевой встрече

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры уступили соперникам из Польши в матчевой встрече, которая завершилась в Островце-Свентокшиском со счетом 10:14, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации бокса.

В рядах белорусской дружины победу отпраздновали Сергей <span class=error>Лобан</span> (52 кг) Евгений <span class=error>Шабельник</span> (60 кг) Евгений Долголевец (69 кг) Андрей <span class=error>Михайлов</span> (75 кг) и Александр <span class=error>Калеев</span> (91 кг). Увеличить
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В рядах белорусской дружины победу отпраздновали Сергей Лобан (52 кг), Евгений Шабельник (60 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Андрей Михайлов (75 кг) и Александр Калеев (+91 кг).

Федерации бокса Беларуси и Польши в ходе турнира также подписали договор о сотрудничестве.

«Турнир стал отличной возможностью для наших молодых атлетов, которые еще только делают первые шаги во взрослом жестком и мужественном спорте. Польские боксеры на данный момент, не являются законодателями мод в Европе, но обладают хорошей школой, и обмен опытом с соседями нам необходим», — отметил председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

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