Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за допингового скандала
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина после решения Всемирного боксерского совета (WBC) об отстранении спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе IBF.
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Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил. Российский боксер сможет проводить поединки под эгидой организации только спустя год. Также в январе суд присяжных федерального суда
«Поветкин исключен из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», — сказал собеседник агентства.
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.
37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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