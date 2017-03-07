Промоутер Головкина оценил вероятность боя с «Канело» в 2017 году по 10-балльной шкале

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В эфире передачи The Morning Punch-In Show Леффлера попросили оценить шансы этого боя по десятибалльной шкале, на что он ответил «9.5». По его словам, он работает с президентом Golden Boy Promotions Эриком Гомесом (промоутером «Канело»), чтобы сделать этот поединок в 2017 году.

Ранее Леффлер заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с командой «Канело», и их поединок вполне может состояться в сентябре этого года. При этом он отметил, что за бой с Головкиным мексиканец заработал бы больше, чем с Флойдом Мейвезером-младшим.