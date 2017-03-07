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https://sport.mail.ru/news/boxing/28994515/
7 марта 2017, 9:59 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина оценил вероятность боя с «Канело» в 2017 году по 10-балльной шкале

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия GGG Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер высоко вероятность проведения боя его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) в этом году.

Том Леффлер добавил что работает над поединком с представителями мексиканца. Увеличить
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В эфире передачи The Morning Punch-In Show Леффлера попросили оценить шансы этого боя по десятибалльной шкале, на что он ответил «9.5». По его словам, он работает с президентом Golden Boy Promotions Эриком Гомесом (промоутером «Канело»), чтобы сделать этот поединок в 2017 году.

Ранее Леффлер заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с командой «Канело», и их поединок вполне может состояться в сентябре этого года. При этом он отметил, что за бой с Головкиным мексиканец заработал бы больше, чем с Флойдом Мейвезером-младшим.

6 мая в Лас-Вегасе «Канело» предстоит бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс.

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