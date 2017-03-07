Промоутер Головкина оценил вероятность боя с «Канело» в 2017 году по 10-балльной шкале
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия GGG Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер высоко вероятность проведения боя его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) в этом году.
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В эфире передачи The Morning
Ранее Леффлер заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с командой «Канело», и их поединок вполне может состояться в сентябре этого года. При этом он отметил, что за бой с Головкиным мексиканец заработал бы больше, чем с Флойдом
6 мая в
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