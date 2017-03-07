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https://sport.mail.ru/news/boxing/28994266/
7 марта 2017, 9:57 | Бокс | Vesti.kz

У казахстанского нокаутера Али Ахмедова сменился соперник за пять дней до боя

У казахстанского нокаутера Али Ахмедова (5−0, 4 КО), выступающего в полутяжелом весе, сменился соперник за пять дней до боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом сменилось и место проведения поединка. Увеличить
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21-летний Ахмедов вернется на ринг 11 марта. Изначально сообщалось, что его соперником в Варшаве (Польша) будет Патрик Менди из Гамбии.

Однако, согласно данным BoxRec.com, в этот день казахстанский боксер проведет бой с аргентинцем Матео Дамианом Вероном, причем поединок пройдет в Семятыче. В активе Верона 26 побед (8 КО) при 18 поражениях и трех ничьих.

Для Ахмедова предстоящий бой станет шестым на профессиональном ринге. Предыдущие пять он выиграл, причем четыре из них завершил досрочно.

В своем последнем поединке казахстанец по очкам победил Владимира Харкевича из Беларуси. После боя стало известно, что Ахмедов боксировал с травмой.

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