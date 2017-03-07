У казахстанского нокаутера Али Ахмедова сменился соперник за пять дней до боя
У казахстанского нокаутера Али Ахмедова (5−0, 4 КО), выступающего в полутяжелом весе, сменился соперник за пять дней до боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
21-летний Ахмедов вернется на ринг 11 марта. Изначально сообщалось, что его соперником в Варшаве (Польша) будет Патрик Менди из Гамбии.
Однако, согласно данным BoxRec.com, в этот день казахстанский боксер проведет бой с аргентинцем Матео Дамианом Вероном, причем поединок пройдет в Семятыче. В активе Верона 26 побед (8 КО) при 18 поражениях и трех ничьих.
Для Ахмедова предстоящий бой станет шестым на профессиональном ринге. Предыдущие пять он выиграл, причем четыре из них завершил досрочно.
В своем последнем поединке казахстанец по очкам победил Владимира Харкевича из Беларуси. После боя стало известно, что Ахмедов боксировал с травмой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter