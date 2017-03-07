Бейбут Шуменов вернулся к тренеру, с которым выиграл первый титул чемпиона мира

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«Рад воссоединиться со своим тренером Кевином Барри, который помог мне выиграть мой первый титул чемпиона мира в 2010. Также рад знакомству с моими новыми товарищами по команде, чемпионом мира WBO в тяжелом весе Джозефом Паркером и чемпионом мира IBO в полутяжелой категории Умаром Саламовым, которых также тренирует мой наставник», — написал Шуменов, выложив совместное фото.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.90349946977731% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRUGasnAsfP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">So happy to be back together with my coach, Kevin Barry who helped me to win my first World Title back in 2010! Great to meet my new teammates WBO Heavyweight World Champion Joseph Parker and IBO Light Heavyweight World Champion Umar Salamov who my coach trains, too. NO LIMITS! @joeboxerparker @umar__salamov095 @kevinbarrynzl ? ?? #kazakhstan #казахстан #қазақстан #astana #астана #shymkent #шымкент #қазақ #almaty #lasvegas</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Beibut Shumenov (@beibutshumenov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-06T22:50:50+00:00">Мар 6 2017 в 2:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кевин Майкл Джозеф Барри — новозеландский тренер, менеджер и экс-боксер, с которым казахстанец в 2010 году завоевал своей первый пояс чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. Помимо Паркера и Шуменова также известен по работе с новозеландцем Дэвидом Туа.

В настоящее время Шуменов ведет подготовку к бою против «временного» чемпиона WBA в этой же категории кубинца Юниэра Дортикоса (21−0, 20 КО), который изначально должен был состояться 11 февраля. Однако промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым.

В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.

Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.