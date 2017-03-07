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https://sport.mail.ru/news/boxing/28993879/
7 марта 2017, 9:55 | Бокс | Vesti.kz

Бейбут Шуменов вернулся к тренеру, с которым выиграл первый титул чемпиона мира

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) возобновил работу с тренером, с которым выиграл свой первый титул чемпиона мира. Об этом сам боксер сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас казахстанец готовится к бою против временного чемпиона WBA. Увеличить
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«Рад воссоединиться со своим тренером Кевином Барри, который помог мне выиграть мой первый титул чемпиона мира в 2010. Также рад знакомству с моими новыми товарищами по команде, чемпионом мира WBO в тяжелом весе Джозефом Паркером и чемпионом мира IBO в полутяжелой категории Умаром Саламовым, которых также тренирует мой наставник», — написал Шуменов, выложив совместное фото.

Кевин Майкл Джозеф Барри — новозеландский тренер, менеджер и экс-боксер, с которым казахстанец в 2010 году завоевал своей первый пояс чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. Помимо Паркера и Шуменова также известен по работе с новозеландцем Дэвидом Туа.

В настоящее время Шуменов ведет подготовку к бою против «временного» чемпиона WBA в этой же категории кубинца Юниэра Дортикоса (21−0, 20 КО), который изначально должен был состояться 11 февраля. Однако промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым.

В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.

Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.

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