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https://sport.mail.ru/news/boxing/28993746/
7 марта 2017, 9:53 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Мой друг разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Я превзойду все, что GGG покажет

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, уверен, что он хорошо изучил своего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

Американец уверен что хорошо изучил соперника. Увеличить
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«Мой друг позвонил мне и разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Он сказал: “Брук только что достал его свои ударом. Он поразил его своей комбинацией. Он раскрыл его”. С того момента я был уверен, что если я сам смогу нанести те же удары, то все будет совсем иначе. Считаю, что если дела в лагере идут хорошо, то в девяти из десяти случаев бой проходит так, как надо. Чтобы GGG не продемонстрировал, я намерен это превзойти», — цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.

Ранее американец признался, что не боится Головкина и готовился к этому бою всю свою жизнь. По словам Джейкобса, он намерен стать «номером один» в среднем весе.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. В США он будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
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