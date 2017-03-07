Джейкобс: Мой друг разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Я превзойду все, что GGG покажет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мой друг позвонил мне и разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Он сказал: “Брук только что достал его свои ударом. Он поразил его своей комбинацией. Он раскрыл его”. С того момента я был уверен, что если я сам смогу нанести те же удары, то все будет совсем иначе. Считаю, что если дела в лагере идут хорошо, то в девяти из десяти случаев бой проходит так, как надо. Чтобы GGG не продемонстрировал, я намерен это превзойти», — цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.

Ранее американец признался, что не боится Головкина и готовился к этому бою всю свою жизнь. По словам Джейкобса, он намерен стать «номером один» в среднем весе.