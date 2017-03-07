Джейкобс: Мой друг разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Я превзойду все, что GGG покажет
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, уверен, что он хорошо изучил своего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
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«Мой друг позвонил мне и разобрал каждый раунд боя Головкина с Бруком. Он сказал: “Брук только что достал его свои ударом. Он поразил его своей комбинацией. Он раскрыл его”. С того момента я был уверен, что если я сам смогу нанести те же удары, то все будет совсем иначе. Считаю, что если дела в лагере идут хорошо, то в девяти из десяти случаев бой проходит так, как надо. Чтобы GGG не продемонстрировал, я намерен это превзойти», — цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.
Ранее американец признался, что не боится Головкина и готовился к этому бою всю свою жизнь. По словам Джейкобса, он намерен стать «номером один» в среднем весе.
Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в
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