Головкин: Иногда я хочу сумасшедший бой. Если ты всегда выглядишь великолепно, никто не хочет с тобой драться

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«Мне нравится старая школа. Иногда мне хочется провести сумасшедший бой, потому что если ты каждый раз выглядишь великолепно, то никто не хочет с тобой драться, — цитирует Головкина Boxingnews24.com. — Джейкобс не боится меня, это бокс. Он знает свою работу и знает свои шансы на победу».

Ранее GGG пообещал сделать «большой подарок» фанатам в бою с Джейкобсом. Также Головкин признался, что ему придется применить все свои умения для достижения победы.

Сам Джейкобс заявил, что не боится Головкина и тренировался всю свою жизнь ради этого боя. Американец добавил, что намерен стать «номером один» в среднем весе.