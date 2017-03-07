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https://sport.mail.ru/news/boxing/28993608/
7 марта 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Иногда я хочу сумасшедший бой. Если ты всегда выглядишь великолепно, никто не хочет с тобой драться

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рассказал, чего следует ждать фанатам в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

GGG пообещал сделать большой подарок фанатам в бою с Джейкобсом. Увеличить
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«Мне нравится старая школа. Иногда мне хочется провести сумасшедший бой, потому что если ты каждый раз выглядишь великолепно, то никто не хочет с тобой драться, — цитирует Головкина Boxingnews24.com. — Джейкобс не боится меня, это бокс. Он знает свою работу и знает свои шансы на победу».

Ранее GGG пообещал сделать «большой подарок» фанатам в бою с Джейкобсом. Также Головкин признался, что ему придется применить все свои умения для достижения победы.

Сам Джейкобс заявил, что не боится Головкина и тренировался всю свою жизнь ради этого боя. Американец добавил, что намерен стать «номером один» в среднем весе.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport, а в США он будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

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