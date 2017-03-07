Головкин: Иногда я хочу сумасшедший бой. Если ты всегда выглядишь великолепно, никто не хочет с тобой драться
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рассказал, чего следует ждать фанатам в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Мне нравится старая школа. Иногда мне хочется провести сумасшедший бой, потому что если ты каждый раз выглядишь великолепно, то никто не хочет с тобой драться, — цитирует Головкина Boxingnews24.com. — Джейкобс не боится меня, это бокс. Он знает свою работу и знает свои шансы на победу».
Ранее GGG пообещал сделать «большой подарок» фанатам в бою с Джейкобсом. Также Головкин признался, что ему придется применить все свои умения для достижения победы.
Сам Джейкобс заявил, что не боится Головкина и тренировался всю свою жизнь ради этого боя. Американец добавил, что намерен стать «номером один» в среднем весе.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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