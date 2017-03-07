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https://sport.mail.ru/news/boxing/28993484/
7 марта 2017, 9:50 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Я не боюсь Головкина. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс заявил, что не боится непобежденного чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

Американец добавил что знает свою задачу и намерен стать номером один. Увеличить
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По его словам, он тренировался всю свою жизнь ради этого боя и знает, как победить соперника.

«Они называют его (Головкина) самым устрашающим боксером в мире. Но я не боюсь его. Я зашел так далеко не для того, чтобы сдаться. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя.

Я знаю задачу. Чтобы стать номером один, нужно побить «номера один». Я знаю, что могу это сделать, — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxingnews24.com.

При этом ранее американец заявлял, что до смерти боится Головкина, однако казахстанец воспринял эти слова как часть игры. Тем не менее, GGG заявил, что ему придется применить все свои умения, чтобы победить Джейкобса.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире поединок покажут «Казахстан» и KazSport, а в США он будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

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