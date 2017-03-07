Джейкобс: Я не боюсь Головкина. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя

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По его словам, он тренировался всю свою жизнь ради этого боя и знает, как победить соперника.

«Они называют его (Головкина) самым устрашающим боксером в мире. Но я не боюсь его. Я зашел так далеко не для того, чтобы сдаться. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя.

Я знаю задачу. Чтобы стать номером один, нужно побить «номера один». Я знаю, что могу это сделать, — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxingnews24.com.

При этом ранее американец заявлял, что до смерти боится Головкина, однако казахстанец воспринял эти слова как часть игры. Тем не менее, GGG заявил, что ему придется применить все свои умения, чтобы победить Джейкобса.