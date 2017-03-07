Келли Павлик: Идти вперед «шашки наголо» на Головкина — это рецепт уснуть пораньше
Экс-чемпион мира в среднем весе американский боксер Келли Павлик поделился своим мнением о чемпионе WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанце Геннадии Головкине (36−0, 33 КО) и своим видением, как боксировать с ним, а также дал пару советов своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО). Об этом сообщает официальная группа GGG ВКонтакте.
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Видимо, что-то случилось...
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— Меня все время спрашивают, как бы ты подрался с GGG? Что ты думаешь о GGG? Я всем отвечаю, что у этого парня есть всё. У него есть все необходимое для того, чтобы стать великим на все времена. У него есть сила, он
…Головкин не был проверен против сильного бойца. Я имею ввиду, что мы не знаем, как Головкин отреагирует, если он будет бить, а соперник не будет отходить, да ещё и будет отвечать сильными ударами. Или если соперник поймает ударом Головкина в челюсть, и ноги у него затанцуют, то тогда как он будет действовать? Пока что никто не мог такое провернуть.
…Если бы я был тренером Джейкобса, то мой план на бой был бы такой: «надень защиту и вперед, ты пропустишь несколько пуль, но давай увидим, сколько Головкин сможет принять на себя? Потому что ты — тоже сильный средневес, и ты можешь бить.».
…С чем я не согласен, так это то, что Головкин — только панчер. Он — фантастический боксер еще со времен любителей. Да, есть сила и нокауты, но у него всё идёт от бокса, и это видно. Боксировать с ним будет трудно. Я не говорю, что против Головкина нужно откинуть всю технику и идти размашисто только вперед. Я думаю, нужно стать тем, кто будет применять прессинг. Не спешить и действовать за джебом, находить открытые места, стараться поймать его. Идти вперед «шашки наголо» — это рецепт уснуть пораньше. Нужно стараться не давать ему подготавливать удары. Если ты будешь боксировать [от защиты], то ты будешь давать ему шансы, потому что он красиво срезает углы. Все в его боксе выверено.
…Насчет того, что у Брука были
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в
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