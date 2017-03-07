— Меня все время спрашивают, как бы ты подрался с GGG? Что ты думаешь о GGG? Я всем отвечаю, что у этого парня есть всё. У него есть все необходимое для того, чтобы стать великим на все времена. У него есть сила, он по-боксерски хорошо передвигается. Но мы пока не видели, чтобы кто-то его проверил. Я все же думаю, что даже Джейкобс — не тот, кто сможет его проверить, хотя мы видели, что Джейкобс любит идти вперед. Ты не можешь проводить бой в защите, потому что Головкин слишком хорош, он найдёт возможность ударить, поймать тебя по корпусу.

…Головкин не был проверен против сильного бойца. Я имею ввиду, что мы не знаем, как Головкин отреагирует, если он будет бить, а соперник не будет отходить, да ещё и будет отвечать сильными ударами. Или если соперник поймает ударом Головкина в челюсть, и ноги у него затанцуют, то тогда как он будет действовать? Пока что никто не мог такое провернуть.

…Если бы я был тренером Джейкобса, то мой план на бой был бы такой: «надень защиту и вперед, ты пропустишь несколько пуль, но давай увидим, сколько Головкин сможет принять на себя? Потому что ты — тоже сильный средневес, и ты можешь бить.».

…С чем я не согласен, так это то, что Головкин — только панчер. Он — фантастический боксер еще со времен любителей. Да, есть сила и нокауты, но у него всё идёт от бокса, и это видно. Боксировать с ним будет трудно. Я не говорю, что против Головкина нужно откинуть всю технику и идти размашисто только вперед. Я думаю, нужно стать тем, кто будет применять прессинг. Не спешить и действовать за джебом, находить открытые места, стараться поймать его. Идти вперед «шашки наголо» — это рецепт уснуть пораньше. Нужно стараться не давать ему подготавливать удары. Если ты будешь боксировать [от защиты], то ты будешь давать ему шансы, потому что он красиво срезает углы. Все в его боксе выверено.

…Насчет того, что у Брука были какие-то успехи, то Головкин сам после боя на пресс-конференции посмеялся и сказал: «это был соперник из первого среднего веса, а я — средневес». Тут не требуется разъяснений.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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