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https://sport.mail.ru/news/boxing/28991734/
6 марта 2017, 22:35 | Бокс | Спорт-Экспресс

Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс

Британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал возвращение в ринг. Спортсмен сообщил, что ищет соперника для боя, который состоится 13 мая.

Британский боксер <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> анонсировал возвращение в ринг. Увеличить
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«Срочные новости! Возвращение 13 мая. Работаем над поиском соперника. Ждите дальнейших новостей», — написал на своей странице в «Твиттере» Фьюри.

Напомним, британец завоевал пояса WBA, WBO и IBF, победив в прошлом году Владимира Кличко. Впоследствии Фьюри лишился титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. В минувшем году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако он неоднократно переносился из-за проблем Фьюри со здоровьем. Позже он сдал пояса WBA и WBO.
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