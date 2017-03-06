Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс
Британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал возвращение в ринг. Спортсмен сообщил, что ищет соперника для боя, который состоится 13 мая.
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«Срочные новости! Возвращение 13 мая. Работаем над поиском соперника. Ждите дальнейших новостей», — написал на своей странице в «Твиттере» Фьюри.
Напомним, британец завоевал пояса WBA, WBO и IBF, победив в прошлом году Владимира Кличко. Впоследствии Фьюри лишился титула IBF
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