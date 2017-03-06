Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс

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«Срочные новости! Возвращение 13 мая. Работаем над поиском соперника. Ждите дальнейших новостей», — написал на своей странице в «Твиттере» Фьюри.

Напомним, британец завоевал пояса WBA, WBO и IBF, победив в прошлом году Владимира Кличко. Впоследствии Фьюри лишился титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. В минувшем году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако он неоднократно переносился из-за проблем Фьюри со здоровьем. Позже он сдал пояса WBA и WBO.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Breaking news"<br>Return of the MAC, <br>may 13th, working on an opponent more news to follow, <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://twitter.com/btsport">@btsport</a> <a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a></p>— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/838822437735317507">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>