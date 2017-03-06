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https://sport.mail.ru/news/boxing/28991335/
6 марта 2017, 21:26 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны гонорары Тони Белью и Давида Хэя за бой

Издание Daily Mail узнало сумму гонораров британских боксеров Дэвида Хэя (28−3, 26 КО) и Тони Белью (29−2−1, 19 КО).

Их бой проходил 5 марта на арене О2 в Лондоне и завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде.

За этот бой Хэй получил 4,2 миллиона фунтов, а Белью заработает 2,8 миллионов. Боксеры также получат процент от продажи платных трансляций на телеканале Sky Sport.

Для Белью этот гонорар — самый высокий в карьере. В то же время рекорд Хэя составляет 10 миллионов фунтов, которые он получил за бой с Владимиром Кличко.

Как отмечает Daily Mail, победа над 36-летним Хэем позволит 34-летнему Белью рассчитывать на более высокие гонорары в дальнейшем. Ранее Белью бросил вызов непобежденному 31-летнему американцу Деонтею Уайлдеру (38−0, 37 КО) и заявил о планах завершить карьеру в 2018 году.
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