Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.12, ничья — 28, а победа Джейкобса — 6.80.

Стоит отметить, что по сравнению с 17 января шансы Джейкобса понизились — на тот момент коэффициент на его победу равнялся 6.50. Еще сильнее разница в котировках по сравнению с 22 декабря — тогда победа американца оценивалась в 3.50.

По казахстанскому времени бой Головкин — Джейкобс начнется утром 19 марта, а в прямом эфире его начиная с 9:00 по времени Астаны покажут «Казахстан» и KazSport. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) будет транслировать телеканал HBO.