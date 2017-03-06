Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным
18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в
Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.12, ничья — 28, а победа Джейкобса — 6.80.
Стоит отметить, что по сравнению с 17 января шансы Джейкобса понизились — на тот момент коэффициент на его победу равнялся 6.50. Еще сильнее разница в котировках по сравнению с 22 декабря — тогда победа американца оценивалась в 3.50.
По казахстанскому времени бой Головкин — Джейкобс начнется утром 19 марта, а в прямом эфире его начиная с 9:00 по времени Астаны покажут «Казахстан» и KazSport. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) будет транслировать телеканал HBO.
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