Дэвид Хэй перенес операцию после поражения нокаутом от Тони Белью

Как сообщает Daily Mail, операция состоялась вечером 5 марта по лондонскому времени. Врачи прогнозируют, что на восстановление ноги 36-летнему Хэю потребуется полгода, а еще три месяца уйдет на то, чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, Хэй 5 марта в Лондоне проиграл Белью. Поединок завершился в 11-м раунде. Сильным ударом Белью вынес Хэя за канаты, после чего он смог подняться, однако его тренеры выбросили белое полотенце.

Добавим, что сам Белью после боя с Хэем заявил, что завершит профессиональную карьеру в 2018 году. Перед этим он хочет встретиться с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером (38−0, 37 КО).