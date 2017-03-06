Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28990914/
6 марта 2017, 20:30 | Бокс | Vesti.kz

Дэвид Хэй перенес операцию после поражения нокаутом от Тони Белью

Британский боксер Дэвид Хэй (28−3, 26 КО) перенес операцию на ахилловом сухожилии после поражения от соотечественника Тони Белью (29−2−1, 19 КО).

Как сообщает Daily Mail, операция состоялась вечером 5 марта по лондонскому времени. Врачи прогнозируют, что на восстановление ноги 36-летнему Хэю потребуется полгода, а еще три месяца уйдет на то, чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, Хэй 5 марта в Лондоне проиграл Белью. Поединок завершился в 11-м раунде. Сильным ударом Белью вынес Хэя за канаты, после чего он смог подняться, однако его тренеры выбросили белое полотенце.

Добавим, что сам Белью после боя с Хэем заявил, что завершит профессиональную карьеру в 2018 году. Перед этим он хочет встретиться с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером (38−0, 37 КО).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
6 марта

Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

Хавбек "Андерлехта" рассказал о предложении из Казахстана с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год

"Барыс" сможет потрепать нервы "Магнитке". Шансы у команд равные - эксперт