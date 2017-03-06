Дэвид Хэй перенес операцию после поражения нокаутом от Тони Белью
Британский боксер Дэвид Хэй (28−3, 26 КО) перенес операцию на ахилловом сухожилии после поражения от соотечественника Тони Белью (29−2−1, 19 КО).
Как сообщает Daily Mail, операция состоялась вечером 5 марта по лондонскому времени. Врачи прогнозируют, что на восстановление ноги 36-летнему Хэю потребуется полгода, а еще три месяца уйдет на то, чтобы набрать оптимальную форму.
Напомним, Хэй 5 марта в Лондоне проиграл Белью. Поединок завершился в 11-м раунде. Сильным ударом Белью вынес Хэя за канаты, после чего он смог подняться, однако его тренеры выбросили белое полотенце.
Добавим, что сам Белью после боя с Хэем заявил, что завершит профессиональную карьеру в 2018 году. Перед этим он хочет встретиться с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером (38−0, 37 КО).
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