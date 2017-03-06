Геннадий Головкин, ни разу не потерпевший поражение на профессиональном ринге, провел 36 боев, 33 из которых завершились нокаутом. Он обладает титулами суперчемпиона по версии WBA с июня 2014 года, чемпиона мира по версии IBO с 2011 года, чемпиона мира по версии IBF с 2015 года. А титул чемпиона мира по версии WBC Головкин получил после отказа Сауля «Канело» Альвареса провести бой в 2016 году.

Его противник Дэниэл Джейкобс — чемпион мира по версии WBA (с 2014 года) в средней весовой категории, чемпион Северной Америки по версии NABF (2010). Американец провел на профи-ринге 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу над своим соперником. Это был бой против россиянина Дмитрия Пирога, который отправил Джейкобса в нокаут в пятом раунде.

Бой против Джейкобса для Головкина станет 17-ой защитой титула чемпиона мира по версии WBA (Super).

В данный момент оба боксера ведут подготовку к бою и с нетерпением ждут очного поединка.