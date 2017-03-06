Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28985412/
6 марта 2017, 14:06 | Бокс | Sports.kz

Белью: Считаю, что Головкин досрочно победил бы Канело

34-летний Тони Белью, в минувшую субботу одержавший победу техническим нокаутом в 11 раунде над 36-летним Дэвидом Хэем, заявил, что, если поединок Геннадий Головкин — Сауль Альварес состоится, досрочную победу в нем одержит казахстанский боксер.

«Если Головкин и Канело встретятся, то я предсказываю блестящий бой, — сказал Белью. — Оба боксера могут победить, так как Канело я считаю лучшим контрпанчером в мире с тех пор, как Флойд Мейвезер завершил карьеру, но также не могу забыть об ударной мощи Головкина и его блестящих боксерских способностях. Я считаю, что Головкин победит в поздних раундах».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Казахстан» и «Kazsport» покажут в прямом эфире бой Головкин — Джейкобс

«Казахстан» и «Kazsport» покажут в прямом эфире бой Головкин — Джейкобс

19 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдет бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкином (36−0, 33 КО) и чемпионом мира по версии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Данный бой нашего соотечественника в прямом эфире покажут телеканалы «Казахстан» и «Kazsport». Начало трансляции в 08:00.
Еще 7 новостей  Все новости
06 марта

Легенде бокса нравится стиль Головкина

«Зверь возвращается!». СМИ ждут следующего боя Головкина

Вышел очередной ролик про Головкина: «Меня не побьют»