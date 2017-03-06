Белью: Считаю, что Головкин досрочно победил бы Канело
34-летний Тони Белью, в минувшую субботу одержавший победу техническим нокаутом в 11 раунде над 36-летним Дэвидом Хэем, заявил, что, если поединок Геннадий Головкин — Сауль Альварес состоится, досрочную победу в нем одержит казахстанский боксер.
«Если Головкин и Канело встретятся, то я предсказываю блестящий бой, — сказал Белью. — Оба боксера могут победить, так как Канело я считаю лучшим контрпанчером в мире с тех пор, как Флойд Мейвезер завершил карьеру, но также не могу забыть об ударной мощи Головкина и его блестящих боксерских способностях. Я считаю, что Головкин победит в поздних раундах».
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