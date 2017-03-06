Белью: Считаю, что Головкин досрочно победил бы Канело

«Если Головкин и Канело встретятся, то я предсказываю блестящий бой, — сказал Белью. — Оба боксера могут победить, так как Канело я считаю лучшим контрпанчером в мире с тех пор, как Флойд Мейвезер завершил карьеру, но также не могу забыть об ударной мощи Головкина и его блестящих боксерских способностях. Я считаю, что Головкин победит в поздних раундах».