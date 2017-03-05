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https://sport.mail.ru/news/boxing/28979058/
5 марта 2017, 23:48 | Бокс | Чемпионат.com

Хэю потребуется операция после боя с Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй перенесёт операцию на ахилловом сухожилии. 36-летний боксёр получил травму по ходу проигранного им поединка с Тони Беллью. Сразу после боя он был доставлен в больницу, где остаётся до сих пор, сообщает Daily Mail.

Хэй травмировал ногу в шестом раунде, но смог продержаться на ринге до 11-го, хотя едва мог передвигаться. Он потерпел поражение техническим нокаутом.

Предполагается, что восстановление боксёра после операции займёт не менее шести месяцев.
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