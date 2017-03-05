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https://sport.mail.ru/news/boxing/28978772/
5 марта 2017, 22:33 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Я тренировался всю жизнь ради боя с Головкиным

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29) в эфире передачи «Golovkin — Jacobs 24/7» на телеканале HBO прокомментировал подготовку к бою с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Мне нравится эта атмосфера. Каждый в зале помогает мне, говорит всё, как есть. Я не боюсь Головкина. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя», — цитирует Джейкобса твиттер Raging Babe.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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