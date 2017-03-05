Дэниэл Джейкобс: Я тренировался всю жизнь ради боя с Головкиным

«Мне нравится эта атмосфера. Каждый в зале помогает мне, говорит всё, как есть. Я не боюсь Головкина. Я тренировался всю свою жизнь ради этого боя», — цитирует Джейкобса твиттер Raging Babe.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.