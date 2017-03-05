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https://sport.mail.ru/news/boxing/28978659/
5 марта 2017, 22:22 | Бокс | Чемпионат.com

Руни пришёл в раздевалку Беллью после его победы над Хэем

Футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил раздевалку чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью после его победы над Дэвидом Хэем.

Руни начинал карьеру в «Эвертоне», за который болеет житель Ливерпуля Беллью.

«Блестяще. Я нервничал за него, но теперь счастлив. Я на взводе. Эвертонцы…», — сказал Руни.

Накануне Беллью победил Хэя техническим нокаутом.
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