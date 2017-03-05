Руни пришёл в раздевалку Беллью после его победы над Хэем
Футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил раздевалку чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью после его победы над Дэвидом Хэем.
Руни начинал карьеру в «Эвертоне», за который болеет житель Ливерпуля Беллью.
«Блестяще. Я нервничал за него, но теперь счастлив. Я на взводе. Эвертонцы…», — сказал Руни.
Накануне Беллью победил Хэя техническим нокаутом.
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