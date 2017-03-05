Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Хэй проиграл бой с Белью нокаутом
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO британский боксер Дэвид Хэй потерпел свое третье поражение в карьере, уступив своему соотечественнику Тони Белью.
Поединок прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. По информации британских СМИ, во время боя Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой, а сразу после завершения поединка был доставлен в больницу.
Хэй потерпел третье поражение в своей карьере при 28 победах (26 — нокаутом). Ранее 36-летний британец проигрывал в поединках с Карлом Томпсоном и украинцем Владимиром Кличко.
Белью одержал 29-ю победу (19 — нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей.
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