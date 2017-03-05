Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Хэй проиграл бой с Белью нокаутом

Поединок прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. По информации британских СМИ, во время боя Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой, а сразу после завершения поединка был доставлен в больницу.

Хэй потерпел третье поражение в своей карьере при 28 победах (26 — нокаутом). Ранее 36-летний британец проигрывал в поединках с Карлом Томпсоном и украинцем Владимиром Кличко.

Белью одержал 29-ю победу (19 — нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей.