Турман победил Гарсию в чемпионском бою за титулы WBC и WBA в полусреднем весе

Поединок прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился победой Турмана раздельным решением судей. Счет судейских записок: 116−112, 115−113, 113−115.

По итогам боя Турман, ставивший на кон свой титул чемпиона мира по версии WBA, отобрал у Гарсии чемпионский пояс WBC.

Для 28-летнего Турмана эта победа стала 28-й (22 — нокаутом) в 28 боях, а его ровесник Гарсия потерпел свое первое поражение при 33 победах (19 — нокаутом).