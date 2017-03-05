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https://sport.mail.ru/news/boxing/28974654/
5 марта 2017, 10:39 | Бокс | Р-Спорт

Турман победил Гарсию в чемпионском бою за титулы WBC и WBA в полусреднем весе

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Американский боксер Кит Турман победил своего соотечественника Дэнни Гарсию в бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился победой Турмана раздельным решением судей. Счет судейских записок: 116−112, 115−113, 113−115.

По итогам боя Турман, ставивший на кон свой титул чемпиона мира по версии WBA, отобрал у Гарсии чемпионский пояс WBC.

Для 28-летнего Турмана эта победа стала 28-й (22 — нокаутом) в 28 боях, а его ровесник Гарсия потерпел свое первое поражение при 33 победах (19 — нокаутом).
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