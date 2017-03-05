Российский боксер Липинец выиграл у американца Бута

В послужном списке 27-летнего Липинца, являющегося также чемпионом России по кикбоксингу, на профессиональном боксерском ринге 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. Семь последних поединков он провел в США, также выступив в этой стране в 2014 году. В его активе два региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

29-летний Бут потерпел третье поражение при 14 победах (7 — нокаутом).