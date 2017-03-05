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5 марта 2017, 11:04 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Липинец выиграл у американца Бута

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец выиграл у американца Кларенса Бута. В рейтинговом поединке весовой категории до 63,5 кг в Нью-Йорке он победил техническим нокаутом в 7-м раунде.

В послужном списке 27-летнего Липинца, являющегося также чемпионом России по кикбоксингу, на профессиональном боксерском ринге 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. Семь последних поединков он провел в США, также выступив в этой стране в 2014 году. В его активе два региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

29-летний Бут потерпел третье поражение при 14 победах (7 — нокаутом).
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