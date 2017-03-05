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https://sport.mail.ru/news/boxing/28973425/
5 марта 2017, 0:54 | Бокс | Чемпионат.com

Эггингтон нокаутировал Малиньяджи

Сегодня на лондонской «О2Арена» проходит большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча Дэвида Хэя (28−2, 26 КО) и Тони Беллью (28−2−1, 18 КО).

В андеркарте этого поединка выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи (36−8, 7 КО).

Соперником 36-летнего американца был британец Сэм Эггингтон (20−3, 12 КО). На кону встречи стоял пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

После мощной комбинации британца в 8-м раунде Малиньяджи оказался на настиле ринга и не сумел подняться до окончания отсчёта рефери. Таким образом 23-летний Эггингтон завоевал второстепенный титул по версии Всемирного боксерского совета.
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