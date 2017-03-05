Эггингтон нокаутировал Малиньяджи
Сегодня на лондонской «О2Арена» проходит большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча Дэвида Хэя (28−2, 26 КО) и Тони Беллью (28−2−1, 18 КО).
В андеркарте этого поединка выступил
Соперником 36-летнего американца был британец Сэм Эггингтон (20−3, 12 КО). На кону встречи стоял пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
После мощной комбинации британца в 8-м раунде Малиньяджи оказался на настиле ринга и не сумел подняться до окончания отсчёта рефери. Таким образом 23-летний Эггингтон завоевал второстепенный титул по версии Всемирного боксерского совета.
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