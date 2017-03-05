Эггингтон нокаутировал Малиньяджи

В андеркарте этого поединка выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи (36−8, 7 КО).



Соперником 36-летнего американца был британец Сэм Эггингтон (20−3, 12 КО). На кону встречи стоял пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.



После мощной комбинации британца в 8-м раунде Малиньяджи оказался на настиле ринга и не сумел подняться до окончания отсчёта рефери. Таким образом 23-летний Эггингтон завоевал второстепенный титул по версии Всемирного боксерского совета.