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https://sport.mail.ru/news/boxing/28973066/
4 марта 2017, 23:07 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Лопес проведёт бой с тренером бывшего соперника

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Хуан Мануэль Лопес (35−5, 32 КО) проведёт поединок с Альберто Риверой — тренером предыдущего соперника пуэрториканца — Уилфрида Васкеса.

Встреча состоится 17 марта. Отметим, что это событие связано со скандалом произошедшем в октябре прошлого года, тогда Лопес после успешного файта с Васкесом ввязался в драку с Риверой, и нанёс тому несколько ударов.

Как сообщает портал BoxingScene, бой между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои пуэрториканских спортсменов с местными знаменитостями.
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