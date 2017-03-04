Хуан Мануэль Лопес проведёт бой с тренером бывшего соперника

Встреча состоится 17 марта. Отметим, что это событие связано со скандалом произошедшем в октябре прошлого года, тогда Лопес после успешного файта с Васкесом ввязался в драку с Риверой, и нанёс тому несколько ударов.



Как сообщает портал BoxingScene, бой между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои пуэрториканских спортсменов с местными знаменитостями.