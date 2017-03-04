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https://sport.mail.ru/news/boxing/28973002/
4 марта 2017, 22:52 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный американец сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Американский боксер Эррол Спенс (21−0, 18 КО) в интервью FightHype.com поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Эррол</span> <span class=error>Спенс</span> (21−0 18 КО) в интервью FightHype.com поделился мнением о предстоящем бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Джейкобс — хороший панчер, он умеет бить, у него много нокаутов. Думаю, если он ударит Головкина первым, то может рассчитывать на победу в этом бою, — сказал Спенс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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