Непобежденный американец сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс
Американский боксер Эррол Спенс (21−0, 18 КО) в интервью FightHype.com поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Джейкобс — хороший панчер, он умеет бить, у него много нокаутов. Думаю, если он ударит Головкина первым, то может рассчитывать на победу в этом бою, — сказал Спенс.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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