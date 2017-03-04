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— Джейкобс — хороший панчер, он умеет бить, у него много нокаутов. Думаю, если он ударит Головкина первым, то может рассчитывать на победу в этом бою, — сказал Спенс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.