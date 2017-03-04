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В первом сойдутся непобедимые Кит Турман и Дэнни Гарсия, а во втором выявят сильнейшего Дэвид Хэй и Тони Белью.

Кит Турман — Дэнни Гарсия

Место: «Barclays Center», Бруклин, штат Нью-Йорк, США

Послужной список Кита Турмана: 27−0, 22 KO

Послужной список Дэнни Гарсия: 33−0, 19 KO

Статус: объединительный поединок за титулы «суперчемпиона» мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Начало трансляции главного боя — 05:00 по мск.

Пожалуй, этот бой можно сравнить только с прошлогодней встречей Сергея Ковалева и Андре Уорда. Оба боксера находятся в самом расцвете сил и уже вписали свои имена в историю.

Разница лишь в том, что Ковалев и Уорд более высоко котировались в рейтингах вне зависимости от весовых категорий. Плюс американец не владел титулами в полутяжелом весе.

Турман и Гарсия титулами обладают и в контракте на бой не предусмотрена возможность реванша. Выявить победителя придется в одном конкретном поединке, а потому ответственность боксеров будет высока до предела.

По логике вещей, фаворитом должен был считаться Гарсия. Он победил Эрика Моралеса, Амира Хана и Лукаса Маттиссе. Разобрался с Забом Джудой, Полом Малиньяджи, Робертом Герреро и Ламонтом Питерсоном. Не все победы давались легко, но особых поводов сомневаться в судейских решениях Гарсия не дал.

У Турмана собранных «скальпов» меньше. Это тот же Герреро, а также Диего Габриель Чавес и Шон Портер, победа над которым была неубедительной. Если не сказать больше. Тем не менее, он — фаворит, по мнению американских специалистов. Главное качество Турмана — удар. Это сугубо атакующий боксер, который до встречи с Портером всегда действовал крайне агрессивно и давил своих соперников. С ростом оппозиции ударная мощь Турмана потеряла свое неоспоримое преимущество. Герреро и Леонард Бунду услышали финальный год, хотя и Турман и опрокинул их по одному разу. Портер же отстоял от звонка до звонка и серьезно усложнял жизнь Турману.

Гарсия же боец более техничный. С отличным таймингом и чувством дистанции. Да и нокаутирующий удар временами прорезается. После мощнейшего удара Гарсии в четвертом раунде Моралеса развернуло на 180 градусов перед тем как он свалился на ринг. Да и многих других боксеров Дэнни сотрясал.

Негативную роль в образе Гарсии играет его отец и тренер — Анхель Гарсия. Временами он ведет себя не просто вызывающе, а просто по-хамски, оскорбляя всех соперников своего сына. В данном случае это может сыграть отрицательную службу с Дэнни, если бой продлится все 12 раундов.

Дэвид Хэй — Тони Белью

Место: O2 Arena (Millenium Dome), Лондон, Англия

Послужной список Дэвида Хэя: 28−2, 26 KO

Послужной список Тони Белью: 28−2−1, 18 KO

Статус: рейтинговый бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Начало трансляции главного боя — 01:00 по мск.

Никаких титулов разыграно не будет, хотя титул у Тони Белью есть. После травмы Григория Дрозда он выиграл пояс чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе и, проведя одну защиту, решил временно подняться выше. Уж так велика взаимная антипатия у него с Дэвидом Хэем.

Сразу после победы над Бенджамином Флоресом Белью намеревался спуститься с ринга, чтобы выяснять отношения с комментировавшим бой Хэем прямо на месте. Но его остановили, а дальнейший разогрев происходил с помощью взаимных оскорблений и перепалок. Одна из них случилась прямо накануне боя.

Конечно, фаворитом считается Хэй, который на взвешивании оказался тяжелее соперника на пять килограмм. У Дэвида и опыта в этой весовой категории больше. После паузы в 3,5 года Хэй вернулся на ринг и одержал две победы нокаутами. Но соперники были настолько плохи, что невозможно сделать выводы по его настоящей форме. Конечно, он стал старше, медленнее и уязвимее. Но настолько ли, чтобы проиграть Белью?

Тони же сейчас находится, наверное, на пике своей карьеры. После неудачного выступления в полутяжах, где он проиграл Натану Клеверли и Адонису Стивенсону, Белью быстро и удачно освоился в категории на 10 килограмм больше. Даже сила его удара возросла. Уже здесь он взял реванш у Клеверли, а еще победил Валерия Брудова и Илунгу Макабу.