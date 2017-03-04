Экс-соперник Джейкобса хочет боя с Головкиным
Американский боксер Питер Куиллин (32−1−1, 23 КО) не против того, чтобы проверить свои силы в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я с нетерпением жду своего возвращения на ринг. Однажды я хотел бы встретиться с Головкиным. Kid Chocolate никого не боится, — сказал Куиллин в интервью Behind The Gloves.
Куиллин не выходил на ринг с декабря 2015 года — тогда он проиграл Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО), следующему сопернику Головкина.
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