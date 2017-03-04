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https://sport.mail.ru/news/boxing/28972768/
4 марта 2017, 21:51 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Джейкобса хочет боя с Головкиным

Американский боксер Питер Куиллин (32−1−1, 23 КО) не против того, чтобы проверить свои силы в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер Питер <span class=error>Куиллин</span> (32−1−1 23 КО) не против того чтобы проверить свои силы в бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я с нетерпением жду своего возвращения на ринг. Однажды я хотел бы встретиться с Головкиным. Kid Chocolate никого не боится, — сказал Куиллин в интервью Behind The Gloves.

Куиллин не выходил на ринг с декабря 2015 года — тогда он проиграл Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО), следующему сопернику Головкина.

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