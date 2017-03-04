Российские боксеры из Patriot Boxing Team уступили команде Uzbek Tigers в матче WSB

В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы. Соперниками россиян являются команды из Китая, Казахстана и Узбекистана.

Встреча группы С, прошедшая в Ташкенте в субботу, завершилась поражением российской команды со счетом 0−5. В составе россиян выступали Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг), Дмитрий Шарафутдинов (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Раджаб Раджабов (до 75 кг) и Ислам Текеев (до 91 кг).

Свой следующий матч Patriot Boxing Team проведет 18 марта в Казахстане против команды Astana Arlans.