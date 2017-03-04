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https://sport.mail.ru/news/boxing/28972213/
4 марта 2017, 20:02 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Флойд Мейвезер: Головкин не сможет победить Альвареса

По мнению Флойда Мейвезера-младшего, у Сауля Альвареса естьвсе шансы нокаутировать чемпиона мира в среднем весе поверсиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина. По слухам бой двух боксеров может пройти в сентябре этого года.

По мнению <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> у <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>естьвсе</span> шансы нокаутировать чемпиона мира в среднем весе <span class=error>поверсиям</span> WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span>. По слухам бой двух боксеров может пройти в сентябре этого года. Увеличить
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«Я всегда знал, что у Головкина отличная сила удара», — заявил Мейвезер-младший порталу Fight Hype — Да, у него мощные удары, но оннеуклюжий. Он совершает много ошибок. Думаю ли я, что Головкинпобедит Канело? Абсолютно нет. По моему мнению, есть несколькопарней, которые смогут побить Головкина, и Канело возглавляет этотсписок".

Добавим, что Мейвезер-младший встречался с Канело Альваресом всентябре 2013 года. Тогда бой закончился в пользу Флойда единогласнымрешением судей.

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