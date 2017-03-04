Флойд Мейвезер: Головкин не сможет победить Альвареса

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«Я всегда знал, что у Головкина отличная сила удара», — заявил Мейвезер-младший порталу Fight Hype — Да, у него мощные удары, но оннеуклюжий. Он совершает много ошибок. Думаю ли я, что Головкинпобедит Канело? Абсолютно нет. По моему мнению, есть несколькопарней, которые смогут побить Головкина, и Канело возглавляет этотсписок".