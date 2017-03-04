Флойд Мейвезер: Головкин не сможет победить Альвареса
По мнению Флойда
Мейвезера-младшего, у Сауля Альвареса естьвсе шансы нокаутировать чемпиона мира в среднем весе поверсиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина. По слухам бой двух боксеров может пройти в сентябре этого года.
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«Я всегда знал, что у Головкина отличная сила удара», — заявил
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