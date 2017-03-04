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https://sport.mail.ru/news/boxing/28972035/
4 марта 2017, 19:36 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Алексей Папин нокаутировал аргентинца Серхио Альберто Анхеля

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российский боксер Алексей Папин, выступающий в первом тяжелом весе, победил аргентинца Серхио Альберто Анхеля.

Бой, прошедший в субботу в подмосковной Балашихе, завершился победой 29-летнего россиянина над 36-летним аргентинцем нокаутом в первом раунде.

Для Папина эта победа стала шестой (пятой досрочно) в шести боях на профессиональном ринге.
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