Российский боксер Алексей Папин нокаутировал аргентинца Серхио Альберто Анхеля

Бой, прошедший в субботу в подмосковной Балашихе, завершился победой 29-летнего россиянина над 36-летним аргентинцем нокаутом в первом раунде.

Для Папина эта победа стала шестой (пятой досрочно) в шести боях на профессиональном ринге.