«Astana Arlans» без проблем победил «China Dragons»
Очередной триумф казахстанского бокса!
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В третьем матче сезона WSB «Astana Arlans» разгромил китайский «China Dragons» (5:0), сообщает Prosports.kz.
В первом бою Темиртас Жусупов (49 кг) оказался сильнее Джунджун Хе — 3:0 (48:47, 48:47, 49:46). Остальные поединки проблем казахстанцам не доставили: Ильяс Сулейменов (56 кг) разбил Лонг Ванга — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45), Дилмурат Мижитов (64 кг) не оставил шансов Янг Лю — 3:0 (50:44, 50:44, 50:43), Сапарбай Айдаров (75 кг) одолел Минганг Жао — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45), а Антон Пинчук (91 кг) выиграл у Сергея Новикова — 3:0 (49:46, 50:45, 50:45).
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