Фируза Шарипова: Летом рассчитываю побороться за титул чемпионки мира

«Поединок с Юлией Чернобородовой получился довольно непростым для меня. Моя соперница оказала очень достойное сопротивление. Несмотря на то, что это был ее дебют, она смогла проявить свои лучшие боксерские качества, неплохую технику. Знаю, что она прошла очень хорошую подготовку к этому бою, поэтому я изначально настраивалась на то, что легко не будет. Очень рада, что победила. Тем более важна для меня победа на родине соперницы. Уже летом этого года я рассчитываю побороться за титул чемпионки мира. Большое спасибо всем, кто болел за меня. Спасибо организаторам этого вечера — Федерации профи-бокса России, моей команде и моему менеджеру — Сергею Завилейскому, — сказала Шарипова.